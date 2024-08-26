Ed Sheeran konserinde Chris Hemsworth'ten bateri şovu
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Romanya konserine 'Thor' yıldızı Chris Hemsworth sürprizi damga vurdu
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Romanya konserinde, seyircileri heyecanlandıran bir sürpriz vardı.
'Thor' filmi yıldızı Chris Hemsworth, sahnede bateri çaldı.
Chris Hemsworth, 70 bin kişinin önünde Ed Sheeran ile birlikte bateri çalarken seyircileri büyüledi.
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Sahneden sürpriz buluşma, Chris Hemsworth'un geçen aralık ayında Ed Sheeran'a ulaşmasının ardından geldi.
Bilişsel sağlığa ve enstrüman öğrenmenin yararlarına odaklanan bir belgesel üzerinde çalışan Avustralyalı oyuncu, bu mücadeleyi kendisi üstlenmeye ve davul çalmayı öğrenmeye karar verdi. Yolculuğunun bir parçası olarak Hemsworth, davul çalma dersleri almak üzere İngiliz şarkıcıyı ziyaret etti ve sonuç, sahnede sürpriz buluşma olarak seyirciye yansıdı.
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Ed Sheeran, coşkulu anın görüntülerini Instagram'da paylaştı.
Sürpriz buluşmaya giden süreç hakkında bir video yayınlayan Ed Sheeran, şöyle bir açıklama yaptı: Burada Bükreş'teyiz. Chris geçen aralık ayında bana bir e-posta göndererek bilişsel sağlık ve bir enstrüman öğrenmenin yararları hakkında bir belgesel yaptığını söyledi. Beni ziyarete geldi, davul çalmayı öğrendi ve şimdi 70 bin kişinin önünde sahneye çıkıyor.
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Chris Hemsworth, performans boyunca Ed Sheeran'ın grubuyla birlikte çalarken kalabalık alkış ve tezahüratlarla ünlü oyuncuya destek oldu.
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Arkadaşının sahnede ilk enstrüman çalma deneyimiyle gurur duyduğunu belli eden Ed Sheeran, seyirciyi coşturdu ve onları; "Chris Hemsworth için biraz gürültü yapın!" diyerek destek vermeye teşvik etti.