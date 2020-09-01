"BULUTLARIN ÜZERİNDE HİSSEDİYORUZ"

Ed Sheeran, kızının çoraplarını paylaşarak, duygularını şu şekilde dile getirdi:

Sizinle paylaşmak istediğim kişisel bir haberim var. Geçtiğimiz hafta eşim Cherry, güzel ve sağlıklı kızımız Lyra Antartika Seaborn Sheeran’ı dünyaya getirdi.

Anne ve bebeğin durumu gayet iyi. Bulutların üzerinde hissediyoruz. Bu dönemde mahremiyetimize saygı duyacağınızı umuyoruz. Geri dönme zamanı geldiğinde görüşmek üzere.