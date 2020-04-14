e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? soruları, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerden edinmek isteyen vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirlerine göre, market, pazar ve toplu ulaşım gibi yerlerde maske kullanmak zorunlu hale getirildi. E-Devlet üzerinden yapılacak maske başvurularının dağıtımını PTT ve eczanelerle yapılacak. Eczaneden ücretsiz maske alımı ve e-Devlet maske başvuru sayfası haberimizde.

ECZANEDEN MASKE NASIL ALINIR?

Bakan Koca ücretsiz şekilde PTT ve eczaneler aracılığıyla halka ulaştırılacak maskeler için, "Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz, maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındaki vatandaşlarımıza maske verilmesine başladık.

Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Bizim ilaç takip sisteminde olduğu gibi bunu takibe almış olacağız. Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek 5 adet maskesini alabilecekler. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği ve sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum.

E-devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı. Eczanelerle ilgili uygulama şöyle, 20 yaş altına dağıtmamayı, 65 yaş zaten sokağa çıkmıyor. dolayısıyla 20-65 yaş arasını 31 ilimizde önemsiyoruz. Eczanelerde yığılma olmasın diye kod gönderiyoruz. O kodla vatandaşımız herhangi bir eczaneye gittiğinde maskesini alabiliyor. Önümüzdeki günlerde bir plan dahilinde mesaj göndererek sağlamış oluyor. Burada özellikle vatandaşımız cep telefonuna mesaj ve kod gelmedikçe eczaneye gitmemeli. O kodla herhangi bir eczaneden çok rahata alabilir." dedi.

Bakan Koca, verilen 5 maskenin yeterli olup olmayacağı ile ilgili yöneltilen soru üzerine "Maskeler konusu e-devlet ve PTT üzerinden devam ediyor. Maskenizi takın güvenle sokağa çıkın demiyoruz. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. İşyerinde, markette çalışanları ayrıca veriliyor. Bir şekilde zorunlu olarak çıkmak isteyen olursa o durumda bunu kullanabilir. Mümkün mertebe maskeli de dışarı çıkılmamasıdır" açıklamasında bulundu.

"MASKELER SMS KODU VE T.C. KİMLİK NUMARASI İLE MASKE ALINABİLECEK"

TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan eczanelerden maske teminine ilişkin açıklamada, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."

Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı: "Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

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