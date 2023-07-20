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Meslek yüksekokullarında birçok bölüm olsa da 2 yıllık bir bölümde eğitim görmeyi planlayan öğrenciler hem lisans programlarına daha rahat geçiş yapabilecekleri bölümleri tercih etmeye özen gösterirken hem de kolay iş bulabilecekleri mesleklere öncelik tanıyorlar. Eczane Hizmetleri Bölümü de öğrencilerin sıklıkla araştırdıkları ve tercih ettikleri bölümler arasında ilk sıralarda geliyor. Peki Eczane Hizmetleri Bölümü nedir? Eczane Hizmetleri mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Eczane Hizmetleri Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Eczane Hizmetleri Bölümü Nedir?

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Meslek yüksekokulları bölümlerinin arasında en çok tercih edilen Eczane Hizmetleri Bölümü ilaçların üretiminden, dağıtımına ve ihtiyaç sahiplerine ulaşımına kadar düzenlenmesinde görevlendirilmek üzere yetkin elemanlar yetiştiren bölümdür. Bölümün asıl amacı ilaç üretim laboratuvarlarında ve ilaç satış kurumlarında yer alacak eczane teknikerleri yetiştirmektir.

Eczane Hizmetleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Eczane Hizmetleri Bölümü eğitim süresi 2 yıldır. 4 dönem olarak eğitim verilen bölümde hem teorik hem de pratik birçok ders vardır. Aynı zamanda öğrenciler mezun olmadan önce 8 haftalık eczane stajını da tamamlamak zorundadır.

Bölümlerini başarı ile bitiren mezunlar DGS’ ndan yeterli puanı alabilirlerse birçok dört yıllık lisans programlarına da geçiş hakkı elde edebilirler. Eczane Hizmetleri mezunlarının DGS ile geçiş yapabilecekleri bölümler şunlardır;

Kimya

Kimya mühendisliği

Biyokimya

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya

Eczane Hizmetleri Bölümü Mezunları Ne iş Yapar?

Eczane Hizmetleri bölümü mezunları sağlık sektöründe birçok farklı kolda iş imkanı bulabilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler eczanelerde doktorlardan gelen reçeteleri eczacı gözetiminde müşteriye temin eder, satışını gerçekleştirir, reçetesiz ilaçlarla ilgili hastaya bilgi verir, eksik ilaç ve ürünleri eczacıya iletir ve teminini sağlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda bir ilaç üretim şirketinde laboratuvarda, ilaç sektöründe ara eleman olarak çalışabilir.

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Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar için atamalar diğer birçok ön lisans programlarına göre oldukça yüksektir. KPSS Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalara göre Eczane Hizmetleri bölümü en düşük atama puanı 81, 02235 olurken en yüksek atama puanı ise 88,13986 olmuştur.

Eczane Hizmetleri Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir ve Eczane Hizmetleri Mezunlar Nerede Çalışır?

Eczane Hizmetleri bölümü öğrencileri başarı ile mezun olduktan sonra sağlık teknikeri ve eczane teknikeri unvanını almaktadır. Hem hastanelerde hem eczanelerde hem de ilaç firmalarında iş imkanı açısından oldukça avantajlı olan Eczane Hizmetleri bölümü mezunlarının iş olanakları şunlardır;

Özel eczaneler

İlaç üretim firmaları

Devlet hastaneleri bünyesindeki eczaneler

İlaç satış firmaları

Üniversite hastanelerine bağlı eczaneler

İlaç depoları

Gibi kurumlarda çalışma imkanı bulabilmektedir.

Eczane Hizmetleri Bölümü Dersleri

Eczane Hizmetleri bölümü dersleri hem tıbbi terimlerin fazla olması hem de ilaç sektörünün oldukça geniş bir yere sahip olması açısından öğrencilerin gözlerini korkutmaktadır. Zorunlu dersler dışında seçmeli derslerin de yer aldığı 2 yıllık eğitim sürecindeki başlıca dersler şunlardır;

Fizyoloji

Farmakoloji

Biyokimya

Tıbbi terminoloji

Genel kimya

Pratik ilaç bilgisi

Tıbbi biyoloji

Eczacılıkta temel hesaplamalar

Eczane teknikerliğine giriş

Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji