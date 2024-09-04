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        Haberler Bilgi Yaşam Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) başvuruları ne zaman bitecek?

        Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) başvuruları ne zaman bitecek?

        ÖSYM tarafından 13 Ekim'de uygulanacak "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" başvuruları başladı. Peki EUS başvuruları ne zaman bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:48
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        • 1

          EUS başvuru tarihleri merak ediliyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

        • 2

          EUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.

          ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek.

          Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

        • 3
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