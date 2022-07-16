Eczacılık taban puanları 2022: Eczacılık bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Hedefi Eczacılık okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Eczacılık taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Eczacılık başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

ECZACILIK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Eczacılık taban puanlarını merak ediyor. İşte 2022 Eczacılık taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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