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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit'den CEV'e setsiz veda! - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit'den CEV'e setsiz veda!

        Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Eczacıbaşı Dynavit, İtalya ekibi Numia Vero Volley'e 3-0 kaybettiği maçın rövanşında da 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:05 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:05
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        Eczacıbaşı Dynavit'den CEV'e setsiz veda!
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        Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e aynı skorla yenilen Eczacıbaşı Dynavit, organizasyona veda etti.

        İlk sete Eczacıbaşı Dynavit'in 4-0'lık seriyle başlamasının ardından İtalyan ekibi mola aldı. Karşılıklı sayılarla geçen bölümün ardından turuncu-beyazlılar, 17-16 geriye düşünce molaya gitti. Mola dönüşünde Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic ve Jack-Kısal ile etkili olsa da bu, seti kazanmak için yeterli olmadı. İlk seti 26-24 kazanan konuk ekip, 1-0 öne geçti.

        İkinci set, karşılıklı sayılarla çekişmeli başladı. Eczacıbaşı Dynavit arayı açsa da Numia Vero Volley, bulduğu blok sayılarıyla arayı kapattı ve turuncu-beyazlı ekip mola aldı: 15-14. Eczacıbaşı Dynavit, mola dönüşü kıran kırana geçen sette etkili hücum etse de İtalyan temsilcisi Orro'nun servis turu ve Danesi'nin bloklarıyla seti 26-24 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu skorla birlikte Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.

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        Numia Vero Volley, üçüncü seti 25-21, mücadeleyi de 3-0 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

        Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Benedikt Geukes (Almanya)

        Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Rettke, Plummer (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Naz Aydemir Akyol)

        Numia Vero Volley: Orro, Danesi, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop (Gelin, Konstantinidou, Cazaute, Smrek)

        Setler: 24-26, 24-26, 21-25

        Süre: 83 dakika (30, 28, 25)

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