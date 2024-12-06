Eczacıbaşı Dynavit: 1 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU
Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Galatasaray Daikin'e 3-1 mağlup oldu.
Sultanlar Ligi’nin 12'nci haftasına lider olarak çıkan Eczacıbaşı Dynavit konuk ettiği Galatasaray Daikin’e 3-1 yenildi. Böylece lider Eczacıbaşı ligde 2’inci mağlubiyetini alarak 30 puanda kaldı.
Çekişmeli geçen ilk seti 22-25 Galatasaray kazandı. 2’nci seti ev sahibi ekip kazanmasına rağmen, 3’üncü ve 4’üncü sette hata yapmayan sarı-kırmızılı takım maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.
SALON: İBB Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yener Seçkin, Ateş Uğur
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskoviç, Hande Baladin, Jack, Gray, Elif Şahin, Rettke (Tuna Aybüke Özel)
GALATASARAY: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Timmerman, Carutasu, Lazoviç (Eylül Akarçeşme Yatgın)
SETLER: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25
SÜRE: 1 saat 41 dk.