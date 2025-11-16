Eczacıbaşı Dynavit: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 5. haftasındaki derbide konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sarı-Lacivertli ekip, ilk seti 25-13 gibi net bir skorla kazanarak üstünlüğü eline aldı. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit bu kez oyunun kontrolünü ele geçirdi ve seti 25-21 alarak durumu eşitledi.

Üçüncü sette yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe, rakibine sadece 15 sayı verdi ve 2-1’lik üstünlüğü sağladı. Mücadelenin en çekişmeli anlarına sahne olan dördüncü set ise büyük bir heyecanla tamamlandı. Uzayan bölümde kritik sayıları alan Fenerbahçe, seti 28-26, maçı ise 3-1 kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü.

Salon: Eczacıbaşı Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Göymen Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Meliha, Aybüke, Maglio Fenerbahçe Medicana: Aslı, Vargas, Hande, Korneluk, Orro, Fedorovtseva, Gizem (L), Ghani, Arelya, Eda Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28 Süre: 118 dakika (25, 32, 25, 36)