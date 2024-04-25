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        Haberler Magazin 'Eclıpse' izleyicilerle buluştu - Magazin haberleri

        'Eclıpse' İzleyicilerle buluştu

        Türkiye'de cimnastiğin tarihini değiştiren takımın hikâyesi 'Eclıpse' izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:20
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        • 1

          Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hak kazanan milli cimnastikçilerin pandemi dönemindeki mücadelesini ve olimpiyatlardaki tarihi başarısını konu alan 'Eclipse' belgeseli, Türkiye'nin gururu olan bu özel hikâyeyi Team Paribu'nun sponsorluğunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun da destekleriyle izleyicilerle buluştu.

        • 2

          Yönetmen koltuğunda İpek Kent ile Efe Öztezdoğan'ın oturduğu 'Eclipse', Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Nazlı Savranbaşı ve Team Paribu sporcularından Ahmet Önder gibi önemli isimlerin zorlu başarı hikâyesini anlatıyor.

        • 3

          Belgeselin ilk gösterimi, 43'üncü İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması bünyesinde 24 Nisan’da Beyoğlu Sineması'nın muhteşem atmosferinde gerçekleşti. Sporcuların da katılımıyla renklenen bu özel etkinlik, izleyiciler tarafından büyük bir heyecan ve ilgiyle karşılandı. İzleyiciler belgeselin etkileyici atmosferine kapılarak, Türk cimnastiğinin başarı dolu yolculuğuna tanıklık ettiler.

        • 4

          'Eclipse'ilk gösterim sonrasında, festival kapsamında 25 Nisan'da Sinematek/Sinema Evi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu. İstanbul'un kültür ve sanat merkezlerinden biri olan bu mekanda, izleyicileri etkileyici bir yolculuğa çıkardı.

        • 5

          'Eclipse', bu unutulmaz gösterimlerin ardından 17 - 24 Mayıs 2024 arasında, Türkiye'nin dört bir yanındaki 29 şehirde Paribu Cineverse salonlarında seyirciyle buluşmaya devam edecek. Belgesel, Türk spor tarihinde çığır açan bir dönemi anlatırken, izleyicilere duygusal ve ilham verici bir deneyim yaşatacak.

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