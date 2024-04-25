'Eclipse', bu unutulmaz gösterimlerin ardından 17 - 24 Mayıs 2024 arasında, Türkiye'nin dört bir yanındaki 29 şehirde Paribu Cineverse salonlarında seyirciyle buluşmaya devam edecek. Belgesel, Türk spor tarihinde çığır açan bir dönemi anlatırken, izleyicilere duygusal ve ilham verici bir deneyim yaşatacak.