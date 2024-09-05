Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya peşinde
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya mücadelesi verecek.
Giriş: 05.09.2024 - 14:30 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:30
Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde bronz madalya mücadelesi verecek.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Japonya'dan Shizuka Hangai'yle karşılaştı.
Rakibine altın puanla yenilen Ecem, akşam seansında bronz madalya maçına çıkacak.
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