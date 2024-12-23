Ecem Erkek: Birbirimizi üzmeden ayrıldık

Ecem Erkek ise "Aslında öyle olmadı. 2019'da ayrıldık. Pandemi vardı hatta o zaman. Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, "Sonra hayatına kimse girdi mi?" sorusunu ise "Girdi de ne oldu? Bak buraya yine sap gibi geldim. Ben çıktığım iki insanda da güçlü kadının sevilmediğini gördüm" şeklinde cevapladı.