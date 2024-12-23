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        Haberler Magazin Ecem Erkek: Birbirimizi üzmeden ayrıldık - Magazin haberleri

        Ecem Erkek: Birbirimizi üzmeden ayrıldık

        2020'de Yüce Armağan Erkek ile evliliğini noktalayan ünlü oyuncu Ecem Erkek; "Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:04
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        • 1

          SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da rol alan Ecem Erkek, 2016'da evlendiği Yüce Armağan Erkek'ten 2020'de boşanmıştı.

        • 2

          Ünlü oyuncu, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Hülya Avşar, Ecem Erkek’e, “Sen ünlenince mi ayrıldın?” sorusunu sordu.

        • 3

          Ecem Erkek ise "Aslında öyle olmadı. 2019'da ayrıldık. Pandemi vardı hatta o zaman. Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık" yanıtını verdi.

          Ünlü oyuncu, "Sonra hayatına kimse girdi mi?" sorusunu ise "Girdi de ne oldu? Bak buraya yine sap gibi geldim. Ben çıktığım iki insanda da güçlü kadının sevilmediğini gördüm" şeklinde cevapladı.

        • 4

          Ecem Erkek, "Bir erkek için ne yapabiliyorsun?" sorusunu şöyle yanıtladı: Ben çok güzel severim. O konuda mütevazı olamayacağım. O kadar güzel nazik severim ki. Sıkmam bunaltmam. Neden aramadın, sormadın demem. Trip atmam. Çevremdeki ilişkilere bakıyorum çok da özgür olmayan ilişkiler. Benim erkek arkadaşımın alanı çok fazladır. Alan açıyorum ona. Geri döndüğünde çok kıymetli oluyor. O yüzden olabildiğince alan tanıyorum.

          Ecem Erkek, ayrıca, "Ben çocukluğumdan beri annemin 'Kimseye müdana etme, her işini kendin yap' lafıyla büyüdüm. Dolayısıyla o bana bir erillik kattı. Tavrım, konuşmam, giyinmem... Saçım mesela lisede 3 numaraydı benim. Ne kadar erkek gibi görünürsem o kadar güçlü olurum diye düşünüyordum" dedi.

        • 5

          Ecem Erkek, Sezen Aksu tarafından keşfedildiğini anlattı: Engin Alkan ile Bursa’da tiyatro yapıyorduk. Moda Sahnesi’ne turneye geldik. Orada bizi Sezen Aksu izledi. Engin Hoca ile aralarında konuşmuşlar, ‘Ecem için ne yapabiliriz?’ diye. Onlar sayesinde ‘Hayat Sırları’ dizisine kabul edildim. İstanbul’a böyle gelmiş oldum.

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