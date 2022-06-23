"NİCE MUTLU YILLARIMIZ OLSUN"

Aile arasında sade bir törenle nişanlanan Ece Yüksel, paylaşımına "Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz." ifadelerini not düştü.