"NİCE MUTLU YILLARIMIZ OLSUN"

Öte yandan Ece Yüksel, nişan fotoğraflarını da "Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz." notuyla yayınlamıştı.