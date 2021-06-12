'Elveda Derken', 'Zerda' ve 'Dayan Yüreğim' gibi projelerde rol alan oyuncu Ece Uslu, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte soluğu Maldivler'de aldı. 46 yaşındaki Uslu'ya iş insanı sevgilisi Alp Tuğhan eşlik etti.