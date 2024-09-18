Ece Uslu: 49'a bir tekme atıp tam 50 yaşıma bastım

Ece Uslu; paylaşımına; "Siyah Kalp' dizisi yoğunluğumuz sebebiyle maalesef bu postu şimdi paylaşabiliyorum. Bu sene 09.09.2024 tarihinde 49'a bir tekme atıp tam 50 yaşıma bastım. Ne mutlu bana. Beni arayan, gelen veya gelemeyen tüm sevdiklerime (Kapadokya'da yoğun bir tempo içinde olduğumuzdan dolayı) hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımdasınız! Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram