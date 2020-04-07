Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Ece Sükan, geçtiğimiz gün sevgilisi Uğur Güven ile objektiflere takıldı.

Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı gerekli izolasyon kurallarına uyan Sükan'ın maskesi yüzündeydi.

Kendisini eve bırakan sevgilisi Güven'in aldığı bir demet çiçekle araçtan inen oyuncu, gazetecilere "İyi Günler" diyerek evine girdi.

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