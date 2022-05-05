Ece Seçkin'den Kaynaşlı Belediye Başkanı'nın açıklamalarına tepki

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “Düzcespor’un şampiyon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor’a ve Düzceli’ye yakışmaz.! Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan” mesajını paylaştı.

Şahin’in paylaşımına şarkıcı Ece Seçkin'den tepki geldi. Seçkin "Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?

*Siz ‘kadın, müzik ve konser’ üçlemesine ‘sınırları aşmak’ diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin… Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! kadınları susturamazsınız! Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag’ine destek bekliyorum.Müzik susmasın, biz susmayalım." dedi.

Belediye Başkanı Şahin, daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alarak, sporcuların kendilerini ‘teşhir ettiğini’ savunmuş ardından da MHP’den ihraç edilmişti.