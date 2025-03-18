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        Haberler Magazin Ece Ronay’ın ilk oyunculuk deneyimi

        Ece Ronay’ın ilk oyunculuk deneyimi

        Eslem Akar ve Mert Aydoğdu ile başrolü paylaşan Ece Ronay, 'Beğenilen Aşk' adlı filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 08:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:14
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        İlk oyunculuk deneyimi
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        Başrollerinde Eslem Akar, Mert Aydoğdu ve Ece Ronay’ın yer aldığı romantik komedi türündeki 'Beğenilen Aşk' filmi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sete çıktı.

        Şarköy’de çekimlerine başlanan filmin renkli görüntüleri ilgi odağı oldu. Çekimler sırasında tüm ekip ve oyunculara sürpriz pasta kesimi gerçekleştirildi.

        Popülerlik peşinde koşan genç bir adamın, sosyal medya illüzyonları içinde kaybolurken gerçek aşkı ve kendini bulma hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Gümüş Film (Asya Doğan) ve Referans Film Production (Ali Sezer Erarslan) üstlenirken, senarist ve yönetmen koltuğunda Serkan Özarslan oturuyor.

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        Filmin oyuncu kadrosunda; Eslem Akar, Mert Aydoğdu, Ece Ronay, Caner Kurtaran, Aslı Altaylar, Alican Aytekin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Aleyna Yurtçu yer alıyor.

        Filmin konusu ise şöyle; Kerem, ailesinin maddi sıkıntılarından kaçmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sosyal medyada fenomen olmaya karar verir. Takipçi satın alır, viral içerikler üretir ve kısa sürede dijital dünyada parlamaya başlar. Influencer Ayça’nın cazibesi ve menajer Fehmi’nin yönlendirmeleriyle popülerlik yolunda hızla ilerlerken, çocukluk arkadaşı Zeynep ona samimiyetin ve gerçek aşkın değerini hatırlatmaya çalışır. Ancak Kerem, şöhretin getirdiği sahte mutluluk ile kalbinin gerçek arzuları arasında sıkışıp kalır. Göz alıcı sahte hayatlar, büyük takipçi sayıları ve eğlenceli anların arasında, 'Beğenilen Aşk', modern dünyada gerçek bağların ne kadar değerli olduğunu eğlenceli ve dokunaklı bir aşk hikâyesi eşliğinde anlatmayı hedefliyor.

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        #Beğenilen Aşk
        #Ece Ronay

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