"Canım isterse sahnede mayo da giyerim!"

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Uludağ'da sahne alan popçu Ece Mumay, siyah sırt dekolteli mini elbisesiyle iddiasını ortaya koydu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mumay, "Şarkılarımın enerjisinden olacak ki çocuklar şarkılarımı çok seviyor. 'Çocuğum 'Peri' şarkısını açmadan yemek yemiyor' diye çok mesaj alıyorum. Benim için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

"CANIM İSTERSE SAHNEDE MAYO DA GİYERİM!"

Son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken meslektaşları hakkında da konuşan Ece Mumay, "Herkes kendine yakışanı giyiyor. Ne ahlakın, ne insanların davranışlarının dış görünüşlerle ve yaptıkları seçimlerle hiç alakası yoktur. Sanatın hele ki hiç alakası yoktur. Şova dayalı bir iş yapıyoruz. Gösteriş her şeyin bir parçası. O yüzden hür iadesiyle giyen herkesle gurur duyuyorum. Canım isterse mayo da giyerim." açıklamasını yaptı.

Konsere gösterilen ilgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu da belirten popçu, "Kış insanıyım, sıcaklar bana göre değil. Kar bana daha enerji veriyor." diye konuştu.