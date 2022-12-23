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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Ece isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ECE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ece ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ece isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ece isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ECE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ece ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Başkan, ulu, ileri gelen. Ak sakallı ihtiyar. Arkadaş, dost Güzel kadın. Büyük kardeş. Kraliçe

ECE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ece ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ece ismini koymak caizdir.

ECE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ece ismini kullanan 52.166 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ece ismini kullanan 13.210 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ece ismini kullanan 4.176 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ece ismini kullanan 5.567 kişi bulunmaktadır.

ECE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ece ismine sahip olan kişiler için aşk çok önemli bir duygudur. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.