Ece Erken konuştu: Beni yaşarken öldürdüler

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Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a konuşan ünlü sunucu Ece Erken eşinin planlı cinayete kurban gittiğini, 65 bin lira için öldürülmediğini öne sürdü. "Keşke yaralasalardı, niye canına kıydılar?" diye isyan etti.

"BENİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLER"

Gözyaşlarına hâkim olamayan Erken, "O benim canım, hayat arkadaşımdı. İnanamıyorum, boş yere gitti" diye konuştu. Konuşurken hıçkırıklara boğulan ünlü sunucu, "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı".

"HALA İNANAMIYORUM"

Acısı o kadar tazeydi ki, konuşurken o anları tekrar tekrar yaşadı: Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum...

"BENİ HER TOPLANTIYA GÖTÜRÜRDÜ"

O geceyi anlatan Ece Erken, "Beni her toplantıya götürürdü. O gün getirmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12.15'te aradım, 'niye aramadın bu saate kadar' dedim. 'Aşkım gazeteciler var, başkan (Fikret Orman) gitti çok oldu' dedi. İçime doğdu 12.30'da tekrar görüntülü aradım 'neredesin niye çıkmadın' diyecektim. Telefonu açmadı.

"HEMEN HASTANEYE GİTTİM"

O gece apar topar yola çıktı Ece Erken. O yoldayken eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anları şöyle anlattı: Hastaneye gittim. Ben girdiğimde bir kolumdan birisi bir kolumdan birisi tutuyordu, 'kaybettik' diyordu"

"ŞAFAK O PARAYI CEBİNDEN VERİRDİ"

65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum".

"BU İŞİN ARKASINDA KİMLER VAR?"

İçişleri Bakanı'na teşekkür eden Erken, "O kadar korkuyorum ki erken çıkacaklar diye. Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var.