Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Muahmutyazıcıoğlu'nun eşi olan Ece Erken günlerdir en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Ece Erken'in hayatına dair her şey merak konusu oldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile uzun süren bir aşkın ardından dünya evine giren Ece Erken'in hayatı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ne zaman evlendiği araştırılıyor. Popüler Magazin programı Söylemezsem Olmaz'da da sunuculuk yapan Ece Erken'in hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.