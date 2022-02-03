"Katiller cezasını çeksin!"

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Ece Erken'in (43) yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ve geçen yıl haziran ayında evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), hayata veda etmişti. Mahmutyazıcığıoğlu, bir hafta önce İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

Hayata veda eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, cuma günü memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Ali Yasak'ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile 9 adamı şafak operasyonuyla yakalanmıştı.

MEVLİT OKUTTU

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ece Erken, geçtiğimiz gün eşi için Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okuttu.

Mevlite, Erken'in bir süredir küs olduğu Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları katıldı.

"KATİLLER YAKALANSIN!"

Ece Erken, mevlitin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii'ne yakınlarını koluna girerek geldi. Yürümekte zorlanan Erken, açıklama yapmadan ağlayarak camiye giriş yaptı. Mevlit sonrası güçlükle kısa bir konuşma yapan ünlü sunucu, "Sadece katiller yakalansın, cezasını çeksin! Kocam..." diyerek isyan etti.

"YÜREĞİMİN EN DERİNİNDESİN"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla zor günler geçiren Ece Erken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Erken, yürek burkan gönderisinde, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarası yok, çıkası yok, çıkarasım yok." ifadelerini kullanmıştı.

"KOCAMIN DUASINI YAPTIK"

Ece Erken, daha önce de Mahmutyazıcıoğlu ile nikahta çekilen bu fotoğrafını yayınlayarak gönderisine şu notu düşmüştü:

Hayatımı kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi'ye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.

"SİZİN AŞKINIZ 'BİZİ ÖLÜM BİLE AYIRAMAZ'DI"

Seren Serengil de yakın arkadaşına "Canım Allah sana sabır versin. Bir evladın var, o küçücük kalbiyle 'Annem niye ağlıyor?' diye endişelenen. Kuvvetli, sabırlı ve metanetli ol. Sizin aşkınız ve yemininiz 'Ölüm bizi ayırıncaya kadar' değildi, 'Bizi ölüm bile ayıramaz'dı bunu unutma." sözleriyle destek vermişti.

"KORKUNÇ BİR ŞEY!"

Ece Erken'in son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Seren Serengil ise "Şüpheliler yakalandıktan sonra Ece biraz sakinleşti. Korkunç bir şey! Bir kadın düşünün, kocasının ölümünü haberlerde canlı canlı izledi. Bu cinayetin tasarlandığı çok net ortada. Sürekli adres değişikliği yapmışlar. Emniyet bir kişi hariç hepsini eş zamanlı yakaladı. Adalet sistemi çalışıyor. O da yakalandığı zaman tamamen iş çözümlenecek." demişti.

"ECE KENDİNE GELMEK İSTEMİYOR"

Seren Serengil, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

İnsan kocasının ölümünü seyreder mi? Bu konunun muhatabı Şafak da değil. Avukat sıfatıyla olayın içerisinde. Adamla derdin varsa avukatını neden vuruyorsun? 65 bin TL konusu değil, arkasında başka şeyler var. 65 bin TL'yi paylaşmak için o kadar insan oraya gitmezler.

Ece hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabildi. Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyorki kendine gelmemek için. Hatta doktoru 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin.