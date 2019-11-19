Ece Erken'in ıcloud hesabı hacklendi. Hackerlardan yardım bile isteyen Erken, 3800 videosunun silindiğini açıkladı.

Erken 'Bu kadar tehlike altında mıyız biz?' diyerek kullandığı telefon markasını da suçladı.

Erken, "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." diyerek isyan etti.