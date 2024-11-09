Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a: Hakkımı helâl etmiyorum
Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyleyerek dava açacağını söyledi. Ünlü sunucu ayrıca, "Ona hakkımı helâl etmiyorum" dedi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ece Erken, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Erken; "Bu aralar ortalarda görünmek istemediğim için ediyorum" dedi.
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Ece Erken, son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi. Ünlü sunucu, "Beni ‘Kocası öldü ve çabuk unuttu’ diye eleştirenler var ama ben yasımı gerektiği gibi tuttum. Hayat devam ediyor. Benim bir evladım var, onu da düşünmek zorundayım. Beni eleştirenleri pek takmıyorum. Mahmut’u çok özlüyorum" dedi.
Ece Erken'in Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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Oğlu Eymen’in tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirten Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyledi.
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Ece Erken, "Eymen’in babası olacak kişi, onun yalnızca biyolojik babası. Eymen’i görmüyor, onu ancak gece kulüplerinde görebilirsiniz. Eymen 9 yaşında, onu tek başıma büyütüyorum. Allah, vicdan sahibi olmayan erkeklere ve kadınlara çocuk yaptırmasın ama oluyor işte. Serkan'ın aile büyükleri de torunları ile ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.
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Ünlü sunucu; "Çocuğumun nafakası 5 bin TL ve Serkan Uçar aylardır onu da ödemiyor" dedi.
Ece Erken ile Serkan Uçar 2014 – 2015 arasında evlilik yaşamıştı.
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Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın nafaka ödememek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade ederek; “Eski eşime nafakayı arttırma davası açacağım ama o şöyle bir yöntem bulmuş; başkalarının kartını kullanıyor, 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama evi başkasının adına tutuyor. Bu şekilde parası yokmuş gibi gösteriyor kendisini. Lüks marka kıyafetler giyiyor, lüks mekanlara gidiyor. Bu şekilde yargıyı kandırıyor. Ben onun yargıyı nasıl kandırdığını ortaya çıkaracağım ve ona hakkımı helâl etmiyorum" dedi.
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"CEM YILMAZ HAKLI"
Boşanma sonrası yüksek nafaka taleplerine dair düşüncelerini de paylaşan Erken, Cem Yılmaz’dan 10 bin dolar nafaka talep eden Ahu Yağtu’ya atıfta bulunarak; "Bu konuda bazı kadınları haklı bulmuyorum. Erkeklerin de mağdur olduğu durumlar var. Anne çalışıyor ve eski kocasından 10 bin dolar nafaka istiyorsa bu yanlış. Bu konuda Cem Yılmaz haklı. Bu olayları kötüye kullanan kadınlar da çok" diyerek sözlerini noktaladı.