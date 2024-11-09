Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a: Hakkımı helâl etmiyorum

Ece Erken, son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi. Ünlü sunucu, "Beni ‘Kocası öldü ve çabuk unuttu’ diye eleştirenler var ama ben yasımı gerektiği gibi tuttum. Hayat devam ediyor. Benim bir evladım var, onu da düşünmek zorundayım. Beni eleştirenleri pek takmıyorum. Mahmut’u çok özlüyorum" dedi.

Ece Erken'in Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.