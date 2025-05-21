Ebru Yaşar, Manisa’da dinleyicileriyle buluştu

Manisa Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde sahneye çıkan Ebru Yaşar, unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. On binlerce kişi, Yaşar’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.

REKLAM advertisement1 REKLAM Konser boyunca dinleyicileriyle samimi sohbetler eden Ebru Yaşar, repertuvarında yeni şarkısı ‘Affet’ ile birlikte ‘Yoksun’, ‘Ateşten Gömlek’, ‘İçime Ata Ata’, ‘Havadan Sudan’ ve ‘Kalmam’ gibi sevilen şarkılarına yer verdi.

Sahnedeki enerjik performansıyla Manisalıları coşturan Ebru Yaşar, duygularını; “Sizlerle olmak benim için büyük mutluluk, çok duygulandım. Gerçekten çok güzelsiniz” sözleriyle dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde iki yeni şarkıdan oluşan EP’sini yayınlayan Ebru Yaşar, ‘Affet’ şarkısında Burak Bulut ile düet yaparken, solo parçası ‘Yıllar Sonra’yı da müzikseverlerin beğenisine sundu.