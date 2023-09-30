Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ebru Yaşar'dan yeni single - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar'dan yeni single

        Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı görücüye çıktı. Yaşar, yeni single çalışması olan 'Kehribar' adlı şarkısına Burak Bulut ile düet yaparken klip çekimi 10 saat sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebru Yaşar'dan yeni single
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaz sezonunu yoğun bir tempoda geçiren Ebru Yaşar, yeni single çalışması olan 'Kehribar' adlı şarkısına Burak Bulut ile düet yaptı.

        Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Maslak'ta klip çekildi.

        Yaklaşık 10 saat süren çekimler bir hayli keyifli geçti. Slow şarkılara kattığı yorum ile kendinden söz ettiren Ebru Yaşar, Burak Bulut ile seslendirdiği 'Kehribar' adlı şarkı bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebru Yaşar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Kuraklığa karşı önlem! Tüm bakanlıklara gönderildi
        Kuraklığa karşı önlem! Tüm bakanlıklara gönderildi
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa