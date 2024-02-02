Ebru Yaşar'dan sürpriz yeni şarkı
Şarkıcı Ebru Yaşar, çıkaracağı albüm öncesi hayranlarına yeni bir şarkı sürprizi yaptı. Yaşar, İranlı şarkıcı Siyam ile birlikte söylediği "Yoksun" isimli şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
"Kehribar" şarkısıyla gönüllere taht kuran Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni albüm çalışmasında sona geldi. Yaşar, yeni albümünü çıkarmadan önce hayranlarına sürpriz yaparak İranlı şarkıcı Siyam ile düet yaptığı "Yoksun" şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
Söz ve müziğini Esad Fidan, Siyam, Ramazan Kızılpınar’ın paylaştığı, düzenlemesini Esad Fidan, süpervizorlüğünü Melisa Avuncan ve yönetmenliğini Ecem Gündoğdu’nun üstlendiği şarkının klibi, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.