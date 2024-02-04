Ebru Yaşar'dan konserde 'Yoksun' sürprizi

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Ebru Yaşar, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar; "Çok tatlı telaşlarımız var. Şarkımız da trendlerde. Siyam ile çok güzel bir düet yaptık. Normalde albüm şarkısıydı. Ama bir şekilde irtibata geçtik ve içinde yer almak istedi. Ben de seve seve tabii ki kabul ettim. Ben böyle yeni şeyler yapmayı seviyorum. Bugün de kendisi burada geldi. Birlikte sahnemizde şarkıyı söyleyeceğiz. Sadece albümde bir şarkım eksik kaldı. Onun yerini doldurmam gerekiyor. Birazcık albümü uzatacağız herhalde" dedi.

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"SAMİMİYETSİZ OLAN HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETMİYORUM"

Yeni şarkısı 'Yoksun'un klibinden de bahseden Ebru Yaşar, "Klip sektöründe artık çok fazla şeyler yapılmıyor. Olabilenin en güzelini çıkarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Sahnelerinden ve şarkılarından da bahseden başarılı Yaşar, "Ben eğlenmediğim, o ruha girmediğim, samimiyetsiz olan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bu benim şarkılarımda da böyledir. Ben içinde olacağım ve eğleneceğim. Önce eğleneceğim ki ondan sonra eğlendireceğim. Bunu çok iyi biliyorum ve farkındayım" diye konuştu.

Ebru Yaşar, daha sonra konserde hazırlık aşamasında sona yaklaştığı albümünden sevenlerine sürpriz yaparak yeni şarkısı 'Yoksun'u Siyam ile birlikte sahnede ilk kez seslendirdi.