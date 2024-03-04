Ebru Şancı Öztürk'ün oğlunun burnuna boncuk kaçtı
Ebru Şancı Öztürk'ün oğlu Kürşad Fırat Öztürk'ün burnuna boncuk kaçtı. Oğlunu apar topar doktora götüren Öztürk, doktorun oğluna müdahale ettiği o anları yayımladı
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Emekli manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015'te evlenmiş, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i, 2020'de ise oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez anne olma sevincini yaşamıştı.
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BURNUNA BONCUK KAÇTI
Zaman zaman ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Ebru Şancı Öztürk, bu kez oğlu Kürşad Fırat Öztürk'ün yaşadığı bir olayın sonucunu yayımladı.
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Ebru Şancı Öztürk'ün oğlu Kürşad Fırat Öztürk, oyun oynarken burnuna boncuk kaçırdı. Bunun sonucunda oğlunu eşi Alpaslan Öztürk ile hastaneye götürdü.
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"ÇOK ŞÜKÜR ÇIKTI"
Doktor, Kürşad Fırat Öztürk'ü muayene ettikten sonra müdahalede bulunarak küçük çocuğun burnundaki boncuğu çıkardı. Ebru Şancı Öztürk, o anları da "Çok şükür çıktı" diyerek takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram