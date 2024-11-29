Ebru Şam, Alper Eskalen ile aşk yaşıyor
2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam, Alper Eskalen ile aşk yaşıyor
- 1
2009 Türkiye Güzeli seçilen Ebru Şam, yeni bir aşka yelken açtı.
- 2
Geçmişte meme kanser tedavisi gören tescilli güzel, sağlık sorunlarını atlattıktan sonra Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti.
- 3
Ebru Şam, geçtiğimiz haftalarda Alper Eskalen ile aşk yaşadığını duyurdu. Eskalen, birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak; "Güneşten daha sıcak olan tek kişi" notunu düştü.
-
- 4
Ebru Şam ise bu paylaşımı kendi sayfasında yayımlayarak; "Seni seviyorum" yorumuyla karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram