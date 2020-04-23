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Ebru Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde oğlu Pars'ı ağırlamıştı. Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Instagram sayfasında paylaştığı o görüntülerle kutladı.

Şallı geçtiğimiz günlerde oğlunun mezarını ziyaret ederek çiçek bırakmıştı.

Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden ayrıca Beren Tan adında bir çocukları daha dünyaya gelmişti.