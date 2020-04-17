Ebru Şallı kimdir? sorusu ünlü model hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin gündeminde. Ebru Şallı için acı haber oğlu Pars'tan geldi. Lenfoma tedavisi göre 8 yaşındaki Pars dün gece hayatını kaybetti. İşte Ebru Şallı'nın hayatından detaylar...

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı.

EBRU ŞALLI'NIN OĞULLARI PARS VE BEREN HAKKINDA DETAYLAR

Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Ardından, Pars adında bir oğulları daha dünyaya geldi. 1 yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, dün akşam hayatını kaybetti.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yaptı.

EBRU ŞALLI'NIN KİTAPLARI

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak (2005)

Ebru Şallı'dan Çocuklar için Besleyici Eğlenceli Lezzetler (2007)

Ebru'nun Doğal Güzellik Sırları (2009)

Ebru'nun Mutfağından (2011)

Besleyici ve Lezzetli Çocuk Yemekleri (2012)

Ebru Şallı ile Pilates (2014)