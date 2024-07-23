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        Haberler Magazin Ebru Şahin'e Akın Akınözü tepkisi: Yazıklar olsun, cenazeye bile katılmadın - Güncel Magazin Haberleri

        Ebru Şahin'e Akın Akınözü tepkisi: Yazıklar olsun cenazeye bile katılmadın

        3 gün önce hayatını kaybeden Özlem Akınözü, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi oyuncu olan Akın Akınözü, annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı. Hande Erçel, Burcu Özberk ve Serkan Çayoğlu gibi ünlü isimlerin meslektaşına destek vermek ve baş sağlığı dilemek için katıldığı cenaze töreninde Akınözü'nün eski rol arkadaşı Ebru Şahin'in cenazede yer almaması sosyal medyada tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:42
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        • 1

          Akın Akınözü'nün uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü, 3 gün önce 59 yaşında hayata veda etti.
          Özlem Akınözü'nün cenazesi, dün Vadistanbul Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

        • 2

          GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

          Akın Akınözü, tabutun başında gözyaşlarına hakim olmadı ve ayakta durmakta güçlük çekti.
          Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hande Erçel, Burcu Özberk, Bige Önal, Serkan Çayoğlu ve Hande Soral gibi isimler cenazede oyuncunun acısını paylaşıp, baş sağlığı dileklerinde bulundu.

        • 3

          Fakat cenazede tüm gözler Akın Akınözü'nün üç sezon yayınlanan 'Hercai' dizisindeki rol arkadaşı Ebru Şahin'i aradı. Dizinin ekrana geldiği dönemde ikilinin anlaşmazlık yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Böyle bir günde Ebru Şahin'in cenazeye katılmaması ve bir baş sağlığı mesajı paylaşmaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

        • 4

          "SENİN ORADA OLMAN GEREKİRDİ"

          Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla Ebru Şahin'i eleştirdi. Şahin için yapılan yorumların bazıları şu şekilde;

          "3 sezon birlikte oynadınız insan baş sağlığı dilemez mi?"

          "Ebru, Akın'ın annesi vefat etti. Neden cenazeye katılmadın?"

          "Cenazede en çok gözlerim Ebru Şahin seni aradı. Kaç yıllık rol arkadaşındı. Ne olursa olsun gitmeliydin. Bırak mesajla kutlamayı senin orada olman gerekirdi. Yazıklar olsun."

        • 5

          AĞLAMAMAK İÇİN ZOR TUTTU

          Öte yandan cenazeye dair bir başka detay ise Hande Erçel'di. Kanser nedeniyle 2019'da annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel, hiç tanışmadığı ve sosyal medyadan takipleşmediği meslektaşı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine giderek onu yalnız bırakmadı. Erçel'in ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü.

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