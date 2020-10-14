Bugün sosyal medyanın konuştuğu konulardan biri de Ebru Polat'tı. Katıldığı bir televizyon programıyla uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda görünen Ebru Polat merak konusu oldu. Ebru Polat kimdir? Ebru Polat nereli ve kaç yaşında? İşte Ebru Polat'ın biyografisi...
EBRU POLAT KİMDİR, EBRU POLAT'IN GERÇEK ADI NEDİR?
Ebru Polat, (doğum ismi Filiz Sarıkaya) 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde master yapıyor. Ebru Polat'ın Uzman psikolog ve Akademisyen olmak istediği biliniyor.
EBRU POLAT'IN ŞARKILARI
Albümleri
Kalp Ayazı (2009) Seyhan Müzik
Dinle 2011 (2011) Dokuz Sekiz Müzik
9 Hit (2015) Seyhan Müzik
EP'leri
Çok Geç (2008) Seyhan Müzik
Çetin Ceviz (2007) DFM Productions
Single'ları
Olanlar Oldu (2011) Dokuz Sekiz Müzik
Kaçın Kurasıyım (2012) Musicom Müzik
Günaha Davet (2013) Musicom Müzik
Hediyem Olsun (2014) Musicom Müzik
İnat (İlkan Günüç ile birlikte) (2014) Star Odası Prodüksiyon
Çilli Bom (2015) Musicom Müzik
Dokun Bana (2016) Seyhan Müzik
Hava Çok Sıcak (2017) Seyhan Müzik
Hazmedemeyenlere Soda (2018) Seyhan Müzik
Akşam Sendeyiz Kraliçe (2018) Seyhan Müzik
Madam (2019) Kemal Aslan Music Production
Anlayacaksın (2019) Avrupa Müzik
Çıngıraklı (2020) Ebru Polat Production
Düetleri
5 Karat (Selin Ciğerci ile birlikte) (2018) Seyhan Müzik
Haydi Şimdi Gel (Halil Vergin ile birlikte) (2019) Dinç Müzik
Tren (Evren Adam ile birlikte) (2020) DMC
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!