        Ebru Koçak öğretmene son görev | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ebru öğretmene son görev...

        Karaman'da, 5'inci katın balkon penceresinden düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni 40 yaşındaki Ebru Koçak, son yolculuğuna uğurlandı. Ebru, öğretmenin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 07:59 Güncelleme: 07.11.2025 - 07:59
        Ebru öğretmene son görev...
        Karaman'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'ta bulunan 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında yaşanmıştı.

        5. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

        Annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Ebru Koçak (40), hava almak için çıktığı balkon penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre ağır yaralanan Koçak, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Ebru Koçak için dün öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Koçak’ın ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmen meslektaşları ile öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Kılınan namazının ardından Ebru Koçak’ın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. Ebru, öğretmenin ölümüyle ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

        #Ebru Koçak
        #Karaman
        #Son dakika haberler
