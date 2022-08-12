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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in gözyaşları! Sahnede hüngür hüngür ağladı - Magazin haberleri

Ebru Gündeş'in gözyaşları

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay annesinin ölümüyle sarsılmıştı. Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Gündeş, gözyaşlarına boğuldu

12.08.2022 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • 24 Temmuz'da annesini kaybeden Ebru Gündeş, günler sonra sahneye sahneye çıktı. Gündeş, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

  • Gündeş 'Âşık' şarkısını söylerken "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Önce seyirciye sırtını döndü, daha sonra sahnede hüngür hüngür ağladı. Konsere kısa bir ara veren şarkıcıya seyirciler alkışlarıyla destek oldu.

  • KORONAVİRÜSE YENİLDİ

    Ebru Gündeş’in annesi Müjgan Bilgin, 24 Temmuz’da 73 yaşında korovirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesi gözyaşları içine uğurlamıştı.

  • SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

    Cenaze törenine Murat Boz, Hamdi Alkan, Sinan Akçıl, Derya Uluğ, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimler de katıldı. Törende, cemiyet hayatından Derya Ayaydın, Öznur Yakın ve Çiğdem Kamer gibi isimler de bulundu.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.     Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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