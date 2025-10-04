AYRILIK NEDENİ: FİKİR AYRILIKLARI

Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile ayrılık kararını şu sözlerle duyurmuştu: Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür.