        Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir, boşanma sonrası ilk kez görüntülendi

        Murat Özdemir, boşanma sonrası ilk kez görüntülendi

        Ebru Gündeş ile geçtiğimiz hafta yolları ayrılan Murat Özdemir, İstanbul gecelerinde objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 09:33 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:34
        Boşanma sonrası ilk kez görüntülendi
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş’ten boşanan iş insanı Murat Özdemir, önceki akşam İstanbul gecelerinde objektiflere yansıdı.

        Arkadaşlarıyla bir mekânda vakit geçiren Özdemir, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

        Sessizliğini koruyan iş insanı, hızlı adımlarla otomobiline binerek, evinin yolunu tuttu.

        AYRILIK NEDENİ: FİKİR AYRILIKLARI

        Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile ayrılık kararını şu sözlerle duyurmuştu: Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür.

        #Murat Özdemir
        #ebru gündeş

