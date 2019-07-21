Konserlerin ilk iki gün biletlerinin tükenmesi üzerine iki gün daha eklenen serinin 3’üncü gününün biletleri de tükendi. Geceye ‘Gönlümün Efendisi’ ile başlayan Gündeş, “O kadar heyecanlıyım ki ayaklarım adım atarken zorlanıyor. 6 yıl sonra sizlerle birlikte olmak çok büyük mutluluk, ayaklarınıza sağlık. Bugüne kadar yaptığımız 15 albümden bir çok şarkıyı, olabildiğince duyacaksınız, ‘Hayat bir gün o da bugün’ keyfini çıkarın, hoş geldiniz” sözleri ile konsere devam etti.

Gündeş, hemen herkesin bildiği efsaneleşmiş şarkıları ile izleyenleri konserine ortak etti.

320 M2’LİK ÖZEL LED!

6 yıllık hasreti sonlandıran bu özel gece için Açıkhava sahnesine son teknoloji, özel tasarım 320m2’lik dev Curved(Eğri) led sistemi kuruldu. Başarılı sanatçı şarkıları, sesi ve sahne şovlarının yanı sıra kostümleri ve güzelliği ile de Harbiye’ye damga vurdu.

Sahneye Zac Posen imzalı siyah elbisesi ile çıkan Gündeş, konserin ikinci yarısında Zuhair Murad tasarımı lacivert tulumu ile sahne aldı.

Konseri izlemeye gelenler arasında Demet Akalın, Gökhan Tepe ve Nilgün Belgün gibi sanat camiasından önemli isimler vardı.