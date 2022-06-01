1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun acısıyla sarsıldı. Üzücü haberi Cündübeyoğlu'nun eşi Güçlü Mete duyurdu.

Sosyal medya hesabından Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun fotoğraflarını yayınlayan Mete, "Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babamı kaybettik. İçimiz acıyor... Kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın. Çok üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile annesi Hülya Cündübeyoğlu ve merhum babası Ertuğrul Cündübeyoğlu

Ünlü oyuncu da Güçlü Mete'nin ardından konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Ebru Cündübeyoğlu, "Canım babamı kaybettik. 01.06.2022 (bugün) tarihinde öğle namazına müteakiben, Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp, Kurtköy Mezarlığı'na defnedilecektir." mesajını yayınladı.

Takipçileri ise Cündübeyoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.