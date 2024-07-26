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        Haberler Bilgi Gündem Ebeveynlerin dikkatine: Okul servisi ücretlerine zam geldi! 2024 Temmuz zamlı okul servisi ücretleri

        Ebeveynlerin dikkatine: Okul servisi ücretlerine zam geldi!

        İBB, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldığını duyurdu. Açıklanan zammın içerisinde hem okul hem de personel servisi bulunuyor. Buna göre, okul servislerine 0-1 kilometre arasında yüzde 16 zam yapıldı. İşte, 2024 okul servisi zamlı ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:53
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        • 1

          İBB UKOME Temmuz Ayı Toplantısında İstanbul'da toplu taşımaya zam yapılması teklifi kabul edildi. Başta okul ve personel servisleri olmak üzere her türlü ulaşım aracına yüzde 13 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda 0-1 kilometre arası okul servis ücreti değişti. İşte, 2024 Temmuz zamlı okul servisi ücretleri..

        • 2

          2024 TEMMUZ ZAMLI OKUL SERVİSİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi. Personel servisi ücretinin ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan bin 4,20 liraya çıkması kararlaştırıldı.

        • 3

          ZAMLI ÖĞRENCİ VE TAM AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Toplantıda tam elektronik bilet ücretinin yüzde 13'lük zamla 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci biletinin 8.64 liradan 9.76 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 250 liradan 282,5 liraya, tam abonman ücretinin bin 389 liradan bin 569 liraya çıkması yönelik teklif kabul edildi.

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