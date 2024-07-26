2024 TEMMUZ ZAMLI OKUL SERVİSİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi. Personel servisi ücretinin ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan bin 4,20 liraya çıkması kararlaştırıldı.