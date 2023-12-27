Ebeveynler için uyarı: Bebeğinizi bu besinlerden uzak tutmalısınız

ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR

Bebeklerin tat tomurcuklarının tatlıya doğal bir eğilimi vardır ancak bu yaşta diğer tatları denemeye de açıklardır bu sebeple bebeğinize hiçbir yararı olmayan tatlıları vermekten kaçınmalısınız. Ancak muz gibi doğal tatlı yiyecekler besin değeri taşıdığı için bebeğinize yedirebilirsiniz.