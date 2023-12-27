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        Haberler Yaşam Ebeveynler için uyarı: Bebeğinizi bu besinlerden uzak tutmalısınız

        Ebeveynler için uyarı: Bebeğinizi bu besinlerden uzak tutmalısınız

        Büyüyen bebekler çok geçmeden yeni yiyecekleri denemeye ilgi göstermeye başlar ve onları yeni tatlarla tanıştırmak istemeniz normaldir. Ancak bebeğinize bazı yiyecekleri vermek sağlığı açısından güvenli olmayabilir. İşte sizin için, bebeğinizi uzak tutmanız gereken gıdalara dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:29
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        • 1

          Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklere yaklaşık 6 aylık olana kadar yalnızca anne sütü veya mama verilmesini öneriyor. Yeni doğmuş bir bebeğin bağırsağı henüz olgunlaşmadığından her besini tüketmemelidir. Ancak gelişene kadar uzak durması gereken gıdalar vardır. İşte, bebeğinize 1 yaşına kadar vermemeniz gereken yiyecekler...

        • 2

          BAL

          1 yaşın altındaki bebeklere hiçbir şekilde bal (çiğ veya pişmiş) verilmemelidir. Bal, bebeğinizin bağırsaklarında toksin üretebilen ve çok ciddi bir hastalık olan bebek botulizmine yol açabilen bakteriler içerir. Bebeğinizin bağırsak sistemi bu sporlar ve toksinlerle savaşacak kadar gelişmediği için bebeğinize bal vermemelisiniz.

        • 3

          MEYVE SUYU

          Meyve sularının çoğu ilave şekerle doludur ve kan şekerinin yükselmesine neden olur. Ayrıca, marketlerde satılan meyve suları bebeklerde diş çürümesine sebep olabilir. Bebeğiniz büyüdükten sonra doğal meyve suyunu sulandırarak verebilirsiniz.

        • 4

          İNEK SÜTÜ

          Bir yaşın altındaki bebekler, inek sütündeki enzim ve proteinleri sindiremez. Ayrıca sütün içindeki bazı mineraller, bebeğinizin böbreklerine zarar verebilir. Ancak çoğu doktor; tam yağlı yoğurt, süzme peyniri gibi besinleri 8. aydan sonra onaylayabilir.

        • 5

          ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR

          Bebeklerin tat tomurcuklarının tatlıya doğal bir eğilimi vardır ancak bu yaşta diğer tatları denemeye de açıklardır bu sebeple bebeğinize hiçbir yararı olmayan tatlıları vermekten kaçınmalısınız. Ancak muz gibi doğal tatlı yiyecekler besin değeri taşıdığı için bebeğinize yedirebilirsiniz.

        • 6

          YÜKSEK CIVA İÇEREN BALIKLAR

          Ton balığı, uskumru, kılıç balığı gibi cıva oranı yüksek balıkları vermekten kaçınmalısınız. Bebeğinizin fazla cıvaya maruz kalırsa beyin ve sinir sistemi zarar görebilir. Ayrıca kirli sulardaki balıkları da vermemelisiniz.

        • 7

          BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞATAN BESİNLER

          Boğulma tehlikesi nedeniyle bebeğinizin nefes borusuna kolayca kaçabilecek gıdaları vermekten kaçının. Tüm üzüm çeşitleri, fındık, havuç ile dolmalık biber gibi çiğ sebzeler, elma gibi sert meyveler, patlamış mısır, sakız ve et gibi besinleri vermemelisiniz. Bebeğinizin azı dişleri yaklaşık 12 aylık olduğunda sert sebzeleri ve etleri beslenmesine ekleyebilirsiniz.

        • 8

          KURUYEMİŞ ALERJİSİNE DİKKAT ETMELİSİNİZ

          Amerikan Pediatri Akademisi, katı yiyecekleri yemeye başladıktan sonra bebeğinize kuruyemişleri tanıtmak konusunda doktorunuzla konuşmanızı önerir. Yer fıstığı gibi gıdaların alerji yapma olasılığı yüksektir ve alerji testi yapılmadıysa bebeğinize dokunabilir. Ayrıca, boğulma tehlikesi oluşturduğundan yer fıstığı gibi kuruyemişler 4 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

        • 9

          TURUNÇGİLLER

          Limon, portakal, greyfurt gibi turunçgiller, bebeklere 8-10 ay civarına kadar önerilmez. Bu gıdalar asidiktir ve mide rahatsızlığına, asit reflüsüne veya bebek bezinde pişiğe neden olabilir.

          Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, National Health Service(NHS), What to Expect

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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