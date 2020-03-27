Bütün dünyada pandemi haline gelen ve hızlı bir şekilde bulaşan Corona Virüsü salgınını hafifletmek adına yaklaşık 1,5 milyondan fazla olan öğrencilerimizin evinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlerinin aksamaması için tedbirler alındı. Bu tedbir Eğitim Bilişim Ağı olan EBA ile TRT ekranları ve internet üzerinden yayın yapacaktır. 23 Mart 2020 tarihi itibari ile yayına başlayan EBA ilk haftasındaki denemesinde fazla yoğunluktan dolayı EBA’ya girişte hata veriyor ve giriş yapılamıyor. Peki, EBA’ya giriş hatası neden gerçekleşiyor? EBA’ya Giriş yapılamamasının sebebi nedir? oldukça merak edilen bu konular ile ilgili detayları sizler için derledik.

Milli Eğitim Bakanlığının oluşan yoğunluğa karşı EBA sistem girişlerine yeni uygulama getirdi. Yapılan bu yeni uygulamaya göre EBA'ya öğrenciler sınıf bazlı zaman çizelgesine göre giriş yapacaklardır.

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA’ nın TRT kanalı ve internet aracılığı ile uzaktan eğitim sürecinde en önemli eğitim aracı olarak kullanılmaya başlandı. Gerçekleştirilen bu uzaktan eğitim sistemi gereğince ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Milli Eğitim bakanlığınca kabul edilen Müfredat gereğince birçok çalışma ve canlı yayın derslerinin yapıldığı EBA'da, bir süredir yoğunluktan dolayı giriş problemleri ve sistemin çok ağır çalışması sorunları yaşanıyordu. Bundan dolayı da MEB bu sorunu çözmek adına EBA kullanım saatlerinde değişikliğe giderek çözüm sağlama yoluna gitti.

Öğrencilerin EBA'ya sınıf bazlı zaman çizelgesine göre giriş yapabilecekleri çizelge aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğrenci ve velilerine yardımcı olmak adına açıklanan EBA sınıf bazlı zaman çizelgesi:

Sınıf Bazlı Zaman Çizelgesi Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 00:00 - 09:00 Sadece Öğretmen Kullanımı 09:00 - 11:00 5. Sınıf 6. Sınıf 5. Sınıf 9.Sınıf 10.Sınıf 8. Sınıf Öğretmen ve İlkokul Velileri 11:00 - 13:00 7.Sınıf 8.Sınıf 7.Sınıf 10.Sınıf 9.Sınıf 6.Sınıf 13:00 - 15:00 6.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf 6.Sınıf 5.Sınıf 7.Sınıf Serbest Öğrenci 15:00 - 17:00 8.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf 8.Sınıf 7.Sınıf 9.Sınıf Kullanımı 17:00 - 19:00 9.Sınıf 10.Sınıf 9.Sınıf 9.Sınıf 10.Sınıf 10.Sınıf 19:00 - 21:00 8.Sınıf 8.Sınıf 8.Sınıf 8.Sınıf 8.Sınıf 8.Sınıf 21:00 - 00:00 Sadece Öğretmen ve İlkokul velileri Kullanımı



Bir haftalık deneme süresinde olan EBA'ya bugün sabah saatlerinden itibaren ilkokul öğrencileri ve velileri giriş yapamıyorlar. Peki, ama EBA’ya Giriş Hatası Neden Gerçekleşiyor? EBA’ya Giriş Yapılamamasının Sebebi Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA girişlerine kısıtlama getirildi. Sisteme girişteki oluşan yoğunluk ve siteye giriş sorunları nedeni ile MEB tarafından EBA'ya öğrenci ve veli girişlerine kısıtlama getirildi.

Bu gün itibari ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sınıf bazlı zaman çizelgesine göre EBA'ya giriş yapılacak. Ve buna istinaden de MEB tarafından açıklanan saatlere göre ilkokul girişleri 21.00'dan itibaren yapılacaktır. Bütün hafta boyunca sınıf öğretmenleri tarafından ilkokul öğrencilerinin EBA'ya giriş işlemleri takip edildi ve EBA'da aktif olmaları için şifreleri tanımlanarak sağlandı.

EBA sayfalarına müfredata göre yayınlanan video, dersler ve çalışmalar gibi paylaşımlar yapıldı ve bu paylaşımların öğrencilerin de takip ederek bu çalışmaları yapmaları istendi.