Milli Eğitim Bakanlığı'nın Corona Virüs salgınının yayılmasını önlemek amacı ile uygulamaya koyduğu uzaktan eğitim süreci için öğrencilere destek vermek adına anlaştığı Vodafone, Turkcell ve Turk Telekom'un EBA ücretsiz internet kampanyası ile sorunsuz şekilde gerçekleşecek. MEB’ nın GSM operatörleriyle yapılan anlaşması gereği EBA içeriklerine ücretsiz şekilde ulaşmak oldukça pratik olacak. Peki, EBA ücretsiz internet Turkcell nasıl ve nereden yapılır? Ücretsiz internet kampanyası başvurusu hakkında merak edilen tüm detayları araştırdık.

EBA Ücretsiz İnternet Turkcell Nasıl Ve Nereden Yapılır?

Turkcell iletişim operatörü, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine gönül rahatlığı ile erişebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplam olarak 6 GB’a çıkartma kararı aldı. Uzaktan eğitim sürecinde olan ve EBA sistemini kullanan öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB’lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için Turkcell’in uygulaması olan BiP’teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri gerekiyor. Ülkemizde resmi dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı olan EBA sisteminin içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyeliklerinin de devam edeceğini belirtti. Turkcell İletişimin sabit internet hizmeti kullanıcılarının da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine girişi yapabilmeleri için destekleme kararı alan Turkcell, EBA sistemini kullanımlarında kotayı kaldırmasının yanı sıra fiber kullanıcılarının da platforma erişimlerinde ki hızını 100 MBit’e yükseltiyor. Turkcell İletişimi Genel Müdürü Sayın Murat Erkan, "Devletimizin sağlığımızı korumak amacı ile almış olduğu bu doğru kararlar ile yeni tip koronavirüs covid-19 salgınını en az hasarla atlatacağımıza ve el birliği ile yeneceğimize inancım tam” ifadelerini kullandı.

Turkcell İletişimin uzaktan eğitime destek olmak amacı ile sunduğu eba.gov.tr veEBA’dageçerli 6 GB internet tanımlama nasıl yapılır? Sorusunun cevabına gelecek olursak BiP uygulamasındaki “Keşfet” bölümünde bulunan EBA kanalı takip edildikten sonra “6 GB Paketinizi Aktifleyin” butonuna basılarak 6 GB paketi tanımlanmış olur.

Ayrıca Türkcell hatlı telefonlarınızdan EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.

Turkcell İletişim’in uygulamalarından biri olan "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsünün hemen altında bulunan “EBA” kanalını takip etmeye başladıktan sonra “Mesaj Gönder” bölümü içerisinde bulunan “Hemen Kazan” seçeneği içerisinde başvuruda bulunarak hizmetten yararlanmaya başlayabilecektir.

EBA BiP kanalına abone olan kullanıcılara verilecek olan 3 GB sadece eba.gov.tr ve EBA uygulaması içerisinde kullanılmak üzere tanımlanacaktır.

Türkcell’in 13.03.2020 tarihi itibariyle internet katkısı iki ye katlanarak 6GB olarak tanımlanacaktır. Ayrıca paketin üst hız limiti 7.2 Mbps olarak uygulanacaktır.

İnternet paket aşım ücreti tarife aşım ücreti üstünden devam edecektir.

Ücretsiz internet paketlerinizden ne kadar kaldığını KALAN yazıp 2222'ye göndererek ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz sunulan bu internet paketinin kullanım hakları sadece yurt içinde geçerli olacak ve kalan limit kesinlikle bir sonraki döneme devretmez. Sunulan ücretsiz internet ticari gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz, bir başkasına satılamaz.

Kampanyaya katılım BiP kanalı üzerinden gerçekleştirilecek ve ücretsiz olacaktır.

EBA 3 GB ücretsiz internet kampanyasından bireysel ve kurumsal faturalı ve ön ödemeli ses hattına sahip olan bütün kullanıcılar yaralanabilecektir.