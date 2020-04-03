03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsün salgın halini almasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında okullar tatil edildi. Corona Virüs salgınının tamamen geçeceği süre içerisinde eğitim uzaktan EBA sistemi aracılığı ile devam edecek. Buna istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile eğitim alacak öğrencilere Türk Telekom da 8 GB’a kadar ücretsiz interneti sunduklarını açıkladı. Peki, Öğrencilere EBA ücretsiz internet Türk Telekom nasıl ve nereden yapılır? Konu ile ilgili detayları araştırdık.
EBA Ücretsiz İnternet uygulaması için Türk Telekom Kaç GB Sunuyor?
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı olarak adlandırılan (EBA) kullanımına öğrencilerin uzaktan eğitim almalarına sunacakları 3 GB’lık ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplam olarak 8 GB'a çıkardıklarını belirtti. Bununla birlikte EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladıklarını ve öğrencilerin gönül rahatlığıyla sistemi kullanabileceklerini açıkladı.
EBA Ücretsiz İnternet Türk Telekom Nasıl Ve Nereden Yapılır?
Türk Telekom Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilere destek vermek adına EBA kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını ve sistem için internet tanımlamalarına başladıklarını bildirdi.
Türk Telekom Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzaktan eğitim süresince Eğitim Bilişim Ağı sistemini yani EBA sistemini kullanacak 18 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, EBA sisteminin MEB ile uzun yıllardır üzerinde ortak çalıştıkları bir platform olduğunun da altını çizdi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları anlaşma gereği EBA sisteminin kullanımı için bakanlığın sağlayacağı 3 GB ücretsiz interneti, öğrencilerin gönül rahatlığı ile kullanabilmesi için Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını vurguladı.
Yusuf Kıraç, öğrencilere sundukları ücretsiz internet kotasının yalnızca EBA kullanımları için geçerli olduğunu belirterek, öğrencilerin bu süreçte yalnızca eğitime odaklanmalarını istediklerini aktardı.
Öğrencilerin sistemden yararlanabilmeleri için Türk Telekom aboneleri olmalarının gerektiğini ve Türk Telekom İletişim Ağı üzerinden EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.
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