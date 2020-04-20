AA

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için derslerini EBA TV'den takip edemeyen 7. sınıf öğrencisi Niğmet Gültekin'e jandarma ekipleri, tablet, internet ve uydu cihazı hediye etti.

İlçeye bağlı Bozköy beldesinde yaşayan Niğmet Gültekin (13),Çiftlik Jandarma Komutanlığına mektup yazarak evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemediğini belirterek bu araç gereçleri temin etmelerini rica etti.

İl Jandarma Komutanlığı da derslerinden geri kalmak istemeyen Niğmet'e tablet, internet ve uydu cihazı hediye eti.

Eve giden ekipler, internet ve uydu cihazının kurulumunu yaparak Niğmet'in derslerini takip etmesini sağladı.

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