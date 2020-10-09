EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden uzaktan olarak devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Öğrenci ve veliler, 9 Ekim EBA TV canlı ders programını araştırıyor. İşte detaylar...

EBA TV 9 EKİM DERS PROGRAMI