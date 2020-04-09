EBA öğrenci girişi ile milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eba.gov.tr adresinden EBA girişi ile EBA TV'den canlı ders takibi yapan öğrenciler aynı zamanda ders programlarını da görebiliyor. Peki EBA hesabı şifresi nasıl alınır? İşte EBA öğrenci girişi yap 2020...

EBA TV ile Uzaktan eğitim sistemi devam ediyor. Sistematik olarak sınıf düzeylerine göre derslerini eba.gov.tr adresinden uzaktan eğitim sistemi ile TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebiliyor. Öğrenciler, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Peki, EBA yeni şifre alma ve yenileme nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci girişi 2020...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA' ya öğretmenlerin girişi öncelikle kişisel MEBBİS şifreleri ya da e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile rahatlıkla girebilecektir.

Ayrıca MEBBİS şifreleri haricinde Milli Eğitim Bakanlığına ait internet sitesinden, öğretmenlere çok daha detaylı olarak özel EBA kullanım simülasyonlarını da yayımlandı ve bu simülasyonlar yardımı ile öğretmenler, bu konuda ayrıntılı bilgiye bu videolardan kolaylıkla ulaşabileceklerdir.

EBA VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA sistemine veli olarak giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılacaktır. Siteye girdiğinizde öncelikle üstteki menüden “Veli Girişi” ni seçmelisiniz. Bu işlemden sonra sistem sizi otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirecek. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınız zaman karşınıza EBA Veli Sistemi ana ekranı çıkacaktır. Henüz e-devlet şifresi olmayan velilerin ise, PTT şubelerinden bu şifreyi edinmeleri gerekmektedir. Eğer, birden fazla öğrencinin velisi iseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' butonuna basarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.

Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun göreceği etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunların haricinde ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna bastığınızda öğrencinin aldığı tüm dersler karşınıza çıkacaktır. Burada öğrenmek istediğiniz dersi seçip konu detayına tıkladığınızda, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebileceksiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Sayfada bulunan konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkilidir. O derse ait ödevi var ise bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını rahatlıkla görebilirsiniz.

EBA YENİ ŞİFRE ALMA, ŞİFREMİ UNUTTUM

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ŞİFRE YENİLEME EKRANI

EBA NEDİR, TRT EBA TV NEDİR?

EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek Eba’yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor.

TELAFİ EĞİTİMLERİ OLACAK MI?

Zorunlu tatil bittiğinde, okullarımızın eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla birlikte hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak. Bu konuda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız aktif rol oynayacak. Öğrencilerimizin yıl sonunda ulaşmasını beklediğimiz hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE SINAV VE NOTLAMA NASIL OLACAK?

Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler.