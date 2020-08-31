Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının bugün başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi. Lise öğrencileri 1 Eylül Salı günü hangi derslerin olduğunu merak ediyorlar. İşte EBA lise ders programı...

EBA LİSE DERS PROGRAMI 1 EYLÜL SALI

09.00 TARİH-9 İslam Medeniyetinin Doğuşu 09.30 FİZİK-9 Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 4. Ünite Değerlendirmesi (Özet ve Soru Çözümü) 10.30 TARİH-10 Osmanlı'nn Kalbi:Topkapı Sarayı 11.00 FİZİK-10 Optik-Gölge 11.30 TARİH-11 Osmanlı'da Modern Eğitim Kurumları 12.00 FİZİK-11 Manyetizma 12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 II.Dünya Savaşı ve Sebepleri 13.00 FİZİK-12 Büyük Patlama Teorisi 13.30 9-10-11-12 SANAT Tanbur 14.00 SİYER-10 Nifak ve Münafıklar 14.30 FIKIH-10 Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler 15.00 HADİS-10 Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar 1 15.30 TARİH-9 (Tekrar) İslam Medeniyetinin Doğuşu 16.00 FİZİK-9 (Tekrar) Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları 16.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) 4. Ünite Değerlendirmesi (Özet ve Soru Çözümü) 17.00 TARİH-10 (Tekrar) Osmanlı'nn Kalbi:Topkapı Sarayı 17.30 FİZİK-10 (Tekrar) Optik-Gölge 18.00 TARİH-11 (Tekrar) Osmanlı'da Modern Eğitim Kurumları 18.30 FİZİK-11 (Tekrar) Manyetizma 19.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) II.Dünya Savaşı ve Sebepleri 19.30 FİZİK-12 (Tekrar) Büyük Patlama Teorisi 20.00 9-10-11-12 SANAT (Tekrar) Tanbur 20.30 SİYER-10 (Tekrar) Nifak ve Münafıklar 21.00 FIKIH-10 (Tekrar) Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler 21.30 HADİS-10 (Tekrar) Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar 1

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